ENG vs PAK इंग्लंडने पाकिस्तानच्या तोंडचा विजयाचा घास हिरावला; 22 वर्षांनी विजयी झेंडा फडकावला

इंग्लंड आणि पाकिस्तानमध्ये रावळपिंडीमध्ये झालेला पहिला कसोटी सामना अत्यंत रोमहर्षक झाला. अखेरच्या सत्रापर्यंत हा सामना पाकिस्तान जिंकेल असे वाटत होते. परंतु इंग्लंडने पुनरागमन करत पाकिस्तानच्या फलंदाजांना वेसण घातले आणि झटपट विकेट्स घेत सामना 74 धावांनी जिंकला. या विजयासह इंग्लंडने तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली.

रावळपिंडीमध्ये खेळलेल्या गेलेल्या पहिल्या लढतीत इंग्लंडने पाकिस्तानसमोर विजयासाठी 343 धावांचे आव्हान ठेवले होते. मात्र या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ 268 धावांमध्ये गारद झाला आणि सामना इंग्लंडने जिंकला. विशेष म्हणजे तब्बल 22 वर्षांनी इंग्लंडने पाकिस्तानध्ये कसोटी विजयाचा झेंडा फडकावला आहे. याआधी 2000 मध्ये कराचीत खेळली गेलेली कसोटी पाकिस्तानने 6 विकेट्सने जिंकली होती.

दुसऱ्या डावात पाकिस्तानकडून सऊद शकील याने सर्वाधिक 76 धावा फटकावल्या, तर इमाम उल हकने 48 आणि मोहम्मद रिझवान याने 46 धावांचे योगदान दिले. पाकिस्तानचा संघ एकवेळ 5 बाद 259 अशा सुस्थितीत होता, परंतु अखेरचे पाच खेळाडू अवघ्या 9 धावांची भर घालून बाद झाले आणि पाकिस्तानला घरच्या मैदानावर पराभवाची नाचक्की सहन करावी लागली. इंग्लंडकडून दुसऱ्या डावात ओली रॉबिन्सन आणि जेम्स अँडरसन या गोलंदाजांनी प्रत्येकी 4 बळी घेतले, तर बेन स्टोक्स आणि जॅक लीचला एक-एक बळी मिळाले.

Only the third Test victory for England in Pakistan 👏#WTC23 | #PAKvENG | https://t.co/PRCGXi3dZS pic.twitter.com/0K9EB0oSE4

— ICC (@ICC) December 5, 2022