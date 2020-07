आपण ट्विटर युजर असल्यास आपल्याला पॅन कार्डाशी संबंधित कोणत्याही समस्येसाठी कार्यालयांना भेट देण्याची किंवा ग्राहक सेवा क्रमांकचा शोध घेण्याची आवश्यकता नाही. पॅन कार्ड संबंधित सर्व समस्या आता NSDLeGovernance द्वारे ट्विटरच्या माध्यमातून सोडविली जात आहेत. यामध्ये पॅन कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतरही डिलिव्हरी झाली नसल्यास, पॅन कार्डमधील नाव किंवा पत्ता बदलणे किंवा पॅनकार्डमध्ये कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करणे, अशी कामे आता ट्विटरद्वारे केली जात आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये समस्येशी संबंधित तपशील ग्राहक सेवा ईमेल आयडीवर पाठविण्यास देखील सांगितले जाऊ शकते. मात्र आपण तक्रार केल्यावर लवकरात लवकर आपली समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सेवा चांगल्या प्रकारे देण्यसाठी NSDLeGovernance सोशल मीडियाचा जास्तीत जास्त वापर करीत आहे. NSDL e-Governance Infrastructure च्या माध्यमातून ग्राहकांना पॅन कार्ड सेवा, यूआयडी किंवा आधार कार्ड नाव नोंदणी सेवा, एनपीएस सारख्या सेवा प्रदान करते.

या प्रकारे ट्विटरवरून दिली जात आहे सेवा

Please refer URL https://t.co/yzd7ctQWEC … … … for detailed procedure to Correction PAN Card.

— NSDL e-Governance (@NSDLeGovernance) July 16, 2020