Photo – गंगा-यमुना कोपल्या

सामना ऑनलाईन
|

पाटणा

बिहारच्या पाटणामधील मुसळधार पावसामुळे पुराचे संकट आणखी गडद झाले आहे. गंगामाईने रौद्ररूप धारण केले आहे. पाटणातील दाणापूरमध्ये प्रशासनाकडून पूरग्रस्त पीडितांसाठी दोन डझनहून अधिक बोटींची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

वाराणसी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्ये गंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे येथील लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. घरांसह सरकारी कार्यालयात पुराचे पाणी घुसले आहे. वाराणसीमध्ये 1 लाखांहून अधिक लोकांना फटका बसला आहे.

प्रयागराज

गंगा आणि यमुना नदीचे पाणी प्रयागराजमध्ये शिरल्याने शेकडो घरे पाण्यात गेली आहेत. पुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी 133 बोटी चालवल्या गेल्या. पुरामुळे 65 ते 70 हजार लोक बेघर झाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mmhonlmo Kikon is a prominent BJP figure in the Northeast

भाजपकडून आदिवासींच्या प्रश्नांकडे दूर्लक्ष; राष्ट्रीय प्रवक्त्याचा राजीनामा, ईशान्येतील राज्यांमध्ये पक्षाला मोठा फटका

driver-alleges-bjp-mp-in-job-scam-fir-registered-in-karnataka (1)

भाजप खासदार के सुधाकर यांच्या अडचणीत वाढ; चालकाने जीवन संपवल्याच्या प्रकरणी गुन्हा दाखल

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये इस्रायली शस्त्रांचा वापर झाला होता, बेंजामिन नेतन्याहू यांचा खुलासा

भोसरी एमआयडीसीमध्ये केवळ दोनच शिवभोजन केंद्र ! उद्योगनगरीतील कामगार, गरजू योजनेपासून वंचित

केम छो डान्सबारमधील छुप्या खोल्या ‘लपवल्या’; पोलीस निरीक्षकाची उचलबांगडी

रिलच्या नादात धबधब्याच्या टोकावरून सटकला; 70 फूट खोल दरीत कोसळला, मुंबईतील तरुणाचे आदिवासींनी वाचवले प्राण

बदललेल्या बांधकाम मंत्र्यांनी उरकला मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पाहणीचा फार्स, गणपती आले, मंत्री जागे झाले 14 वर्षे तोच रस्ता, तेच खड्डे, तेच जीवघेणे अपघात

शेअर बाजार अखेरच्या क्षणी उसळला

गुरु दत्त उत्तम खवैय्ये आणि स्वयंपाकी होते; नातीने जागवल्या आजोबांच्या रंजक आठवणी