हमासच्या समर्थनार्थ पोस्ट लिहिल्याने मिया खलिफाची नोकरी गेली, प्लेबॉय मासिकातूनही हकालपट्टी

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये युद्ध पेटले असून इस्रायलने गाझा पट्टीतून हमास ही दहशतवादी संघटना मुळापासून उखडून फेकण्याचा निर्धार केला आहे. विविध सेलिब्रिटींनी या युद्धावर भाष्य केले आहे. काहींनी इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे तर काहींनी पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला आहे. पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणाऱ्या कलाकारांवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. एकेकाळची पॉर्नस्टार मिया खलिफा हिने देखील पॅलेस्टाईनला समर्थन दिले असून तिने एक सोशल मीडिया पोस्टही लिहिली आहे.

मियाने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय की “पॅलेस्टाईनमधील परिस्थिती पाहिल्यानंतर तुम्ही पॅलेस्टाईनच्या बाजूने नसाल तर तुम्ही फुटीरतावाद्यांच्या आणि चुकीच्या बाजूने असाल. भविष्यात इतिहासात डोकावून पाहताना हेच दिसेल “

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

मियाने आणखी एक पोस्ट लिहिली होती ज्यात तिने म्हटले होते की, “कोणीतरी त्या पॅलेस्टीनी स्वातंत्र्य सैनिकांना सांगा की मोबाईल फोन उभा धरून व्हिडीओ शूटींग करा” तिच्या या पोस्टनंतर तत्काळ प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली.

Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

मियाला पहिला मोठा धक्का दिला ता रेड लाईट हॉलँडच्या टॉड शापिरोने. शापिरोच्या कंपनीने मियाला नोकरी दिली होती. त्यांची उत्पादन विक्री वाढावी यासाठी मियाला नोकरी देण्यात आली होती. मियाच्या ट्विटनंतर शापिरोने तिची निंदा करत तिला नोकरीवरून काढून टाकत असल्याचे जाहीर केले आहे. तुझ्या या ट्विटद्वारे तू हत्या, बलात्कार, मारहाण आणि बंधक बनवण्याच्या पॅलेस्टीनींच्या कृतींचे समर्थन करत असल्याचे शापिरोने त्याच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. तू केलेलं ट्विट अत्यंत भयानक असून तुला मी तत्काळ नोकरीवरून काढून टाकत आहे.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

मियाला दुसरा धक्का हा प्लेबॉय मासिकाने दिला. प्लेबॉयने मिया खलिफाच्या ट्विटरवरील एकामागोमाक एक केलेल्या पोस्टनंतर प्लेबॉयने तिच्यासोबतचे कंत्राट रद्द केले आहे. मियाचे चॅनेलही प्लेबॉयने डिलीट करून टाकले आहे.