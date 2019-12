पंतप्रधान निवासस्थानाला आग; अग्निशमन दलाच्या 9 गाड्या दाखल

राजधानी नवी दिल्लीतील 7 लोक कल्याण मार्ग येथील पंतप्रधान निवासस्थानाला आग लागल्याचे वृत्त आहे. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या 9 गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. पंतप्रधान निवासाच्या नेमक्या कोणत्या भागाला आग लागली, याची माहिती मिळालेली नाही. तसेच आगीचे कारणही स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 9 गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे काम सुरू आहे. आग मोठी नसल्याने हानीची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Delhi: Fire has been reported at Prime Minister’s residence at 7, Lok Kalyan Marg around 7:25 pm today. Nine fire tenders have been rushed to the spot. As per sources, it is a minor fire. pic.twitter.com/wyerhwKAwv

— ANI (@ANI) December 30, 2019