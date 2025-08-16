आंदोलकाच्या कमरेत पोलिसाने घातली लाथ

सामना ऑनलाईन
|

देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्यदिनी सर्वत्र ध्वजारोहणाची लगबग सुरू असतानाच जालनाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गोपाळ चौधरी यांनी न्यायासाठी आंदोलन केले. पण एका पोलीस अधिकाऱ्याने चौधरी यांना ताब्यात घेऊन जात असताना निर्दयपणे त्यांच्या कमरेत लाथ घातली. तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून देवाभाऊंच्या पोलिसांवर टीका होऊ लागली आहे. त्यानंतर पोलिसांनीही याप्रकरणी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

पत्नीने परस्पर दुसरे लग्न केल्यामुळे वैफल्यग्रस्त झालेल्या गोपाळ चौधरी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. तक्रार करूनही पोलीस दाद देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कृषी खात्यातील कोट्यावधींच्या घोटाळ्याला सरकारचे संरक्षण अँटी करप्शनची चौकशी बासनात? गृह विभागाचा सुस्त कारभार

इलेक्ट्रिक वाहनांची टोलमाफी कागदावरच

दिल्लीतील हुमायून मकबरा पॅम्पसमध्ये छत कोसळून 5 ठार

गोविंदा रे गोपाळा… मुंबईसह ठाण्यात आज जल्लोष

भाजपने गेल्या दहा वर्षांत धार्मिक देशाला धर्मांध केलं! संजय राऊत यांची घणाघाती टीका

चर्चा फिस्कटली तर गंभीर परिणाम होतील, ट्रम्प यांची पुतिन यांना धमकी

अ‍ॅम्ब्युलन्स खरेदीप्रकरणी माजी मंत्री सत्तार अडचणीत, पुराव्यासह पोलिसात तक्रार दाखल; मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी

बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत भाजपकडून पैशांचे वाटप! परळच्या कामगार वसाहतीत तिघांना पकडले

बिल्डरांना वारेमाप सवलती देऊनही घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर, मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर कार्यक्रमात संताप