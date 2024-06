बिहारमध्ये आणखी एका पुलाचा भाग कोसळला, 11 दिवसांत पाचवी घटना

बिहारमध्ये एकापाठोपाठ एक पूल कोसळण्याच्या घटना समोर येत आहेत. शुक्रवारी आणखी एक पूल कोसळण्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गेल्या 11 दिवसांतील पूल कोसळण्याची ही पाचवी घटना आहे. बिहारमध्ये मधुबनी येथे शुक्रवारी एका बांधकाम सुरु असलेल्या पुलाचा काही भाग कोसळला. मधुबनीतील भुताही नदीवर सुमारे तीन कोटी रुपये खर्चून हा पूल बांधण्यात येत होता. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नदीतील पाण्याची पातळी वाढल्याने 25 मीटर लांबीचा आधार खांब खाली नदीत कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली..ग्रामीण बांधकाम विभाग 2021 पासून या पुलाचे बांधकाम करत आहे. मात्र, पुलाचा कोसळलेला भाग लांब पॉलिथिनने झाकून प्रकरण लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पुलाच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही चार वर्षांत पुलाचे बांधकाम झालेले नाही. ज्यामध्ये परिसरातील हजारो लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नदीतील पाण्याची पातळी वाढल्याने नागरिकांना शेतात व धान्य कोठारात जाण्यास व इतर कामांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आता पूल कोसळल्याने हा पूल होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

VIDEO | A portion of an under-construction bridge on Bhutahi river in Madhubani, Bihar collapsed earlier today.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wpxEXNlbo9

— Press Trust of India (@PTI_News) June 28, 2024