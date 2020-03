ब्रिटनचे प्रिन्स चार्ल्स यांनाही कोरोना व्हायरसची लागण

ब्रिटनच्या महाराणी एलिझाबेथ यांचा मुलगा प्रिन्स चार्ल्स यांना देखील कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. त्यामुळे आता या कोरोना व्हायरसने ब्रिटनच्या शाही घराण्यात देखील प्रवेश केला आहे. राजघराण्याकडून एक पत्रक जाहीर करून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये आतापर्यंत कोरोना व्हायरसमुळे 422 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

