मोठी बातमी – पुलवामा हल्लेखोरांना आसरा देणाऱ्या जैशच्या दहशतवाद्याला अटक

जम्मू-कश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास आयोगाला (एनआयए) मोठे यश मिळाले आहे. एनआयएने शुक्रवारी जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य दहशतवादी शाकिर बरीश मागरे याला अटक केली आहे. शाकिर हा जैशचा ओव्हरग्राऊंड वर्कर असून त्याने पुलवामा हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी आदिल अहमद डार याला आपल्या घरामध्ये आसरा दिला होता. हल्ल्यानंतर तब्बल वर्षभराने तो एनआयएच्या जाळ्यात सापडला आहे.

शाकिर पुलवामा हल्ल्यामध्ये सहभागी होता, असे एनआयएने स्पष्ट केले आहे. त्याने आदिल अहमद डार याला आसरा देण्यासह हल्ल्यासाठी आवश्यक सामग्रीही पुरवली होती. गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या या हल्ल्यामध्ये सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले होते. तेव्हापासून या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड कोण आहे? आणि हल्लेखोराला मदत कोणी केली? याचा एनआयए शोध घेत होती. एनआयएकडे मुख्य आरोपीविरोधात काही ठोस माहिती नव्हती, मात्र आता शाकिरला अटक करण्यात आल्याने मोठा खुलासा होण्याची शक्यता आहे. तसेच त्याच्याकडून महत्त्वाची माहिती आणि नावेही उघड होण्याची शक्यता आहे.

NIA: He has revealed that he had harboured Adil Ahmad Dar & Pakistani terrorist Mohd Umar Farooq in his house from late 2018 till the attack in Feb 2019, and assisted them in the preparation of the IED. He has been remanded to 15 days of NIA custody for detailed interrogation. https://t.co/zO4sKpBMpQ

— ANI (@ANI) February 28, 2020