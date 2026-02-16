देश आत्मनिर्भर होत आहे की अमेरिका-निर्भर? हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावरून काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर निशाणा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या अंतरिम व्यापार करारावरून (India-US Interim Trade Deal) राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी या करारावरून केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला आहे. “हा देश आत्मनिर्भर होत आहे की अमेरिका-निर्भर?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

रणदीप सुरजेवाला यांनी आरोप केला की, “या करारामुळे हिंदुस्थानी शेतकरी आणि शेतीमाल उत्पादकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अमेरिकेतील प्रक्रिया केलेले फळे आणि इतर कृषी उत्पादनांसाठी हिंदुस्थानी बाजारपेठ खुली केल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.” ते म्हणाले की, या करारामुळे हिंदुस्थानची ऊर्जा सुरक्षा आणि डिजिटल स्वातंत्र्य (Digital Freedom) अमेरिकेच्या फायद्यासाठी धोक्यात घातली जात आहे. डेटा प्रायव्हसीच्या बाबतीतही सरकारने तडजोड केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अमेरिकन मका, सोयाबीन, बदाम, अक्रोड आणि ताज्या फळांवरील आयात शुल्क कमी किंवा शून्य केल्यामुळे हिंदुस्थानी बाजारात अमेरिकन मालाचा पूर येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः कापूस आयातीमुळे आधीच देशांतर्गत किमती घसरल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुरजेवाला यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, “व्यापाराच्या नावाखाली देशहिताचा आणि जनहिताचा बळी दिला जाऊ शकत नाही.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

supreme court

विवाहापूर्वी शारीरिक संबंध योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालयाने केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

स्वित्झर्लंडमध्ये मोठी दुर्घटना: हिमस्खलनामुळे ८० प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरून घसरली; अनेक प्रवासी जखमी

परभणीत शिवसेनेचा महापौर, सय्यद इकबाल यांनी स्वीकारला महापौरपदाचा पदभार

चेक बाऊन्स प्रकरण : अभिनेता राजपाल यादवला मोठा दिलासा, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला अंतरिम स्थगिती

Himanta Biswa Sarma

‘घटनात्मक नैतिकतेच्या चौकटीत राहून वागा, वक्तव्य करताना संयम बाळगा’! आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मिया’ वक्तव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांचे टोचले कान

अजित पवारांच्या विमानाचा ब्लॅकबॉक्स परदेशात पाठवणार, सूत्रांची माहिती

लुधियानामध्ये माणुसकीला काळिमा; पोटच्या पाचव्या मुलीला दोन लाखात विकले, आठ जणांना अटक

हरयाणाच्या गावात 15 दिवसात 12 जणांचा मृत्यू, आरोग्य विभागाने घेतले पाण्याचे नमुने

मुंबई महापालिकेत सभागृहाच्या शिस्तीचे ‘बारा’ वाजले; महापौर रितू तावडे उशिरा पोहोचल्याने विरोधक आक्रमक, हायव्होल्टेज ड्रामा