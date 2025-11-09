Ratnagiri News – राजधानी एक्सप्रेसच्या धडकेत उमरे येथील तरुणाचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

रत्नागिरी येथील 30 वर्षीय तरुणाचा राजधानी एक्सप्रेसच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. स्वरुप दयानंद कांबळे असं मयत तरुणाचे नाव आहे. स्वरुप हा रत्नागिरीच्या उमरे कांबळेवाडी गावचा रहिवासी होता. स्वरुपच्या मृत्यूमुळे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

रत्नागिरी तालुक्यातील उमरे गावचा रहिवासाी असलेला स्वरूप बोटीवर खलाशी म्हणून काम करत होता. याशिवाय मोकळ्या वेळात प्लंबिंग आणि घरांचे रंगकाम ही कामंही करत असे. स्वरूपच्या मृत्यूमुळे कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. स्वरूप हा एकुलता एक मुलगा असलेला कांबळे कुटुंबाचा आधार हरपला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिलजीत दोसांझला खलिस्तानी समर्थकांकडून धमक्या, लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये “खलिस्तान जिंदाबाद” च्या घोषणा

हिमाचल प्रदेशात पॅराग्लायडिंग करणाऱ्या परदेशी पर्यटकाचा मनालीच्या टेकड्यांमध्ये अपघात

Pune News – बिबट्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी महिलांची अनोखी शक्कल, टोकदार खिळे असलेला पट्टा गळ्यात घातला

बाजार समितीत चोर्‍यांचे प्रमाण वाढले, भाजीपाल्याच्या गाळ्यावरच मटक्याचा धंदा

Chandrapur news – चंद्रपुरात बिबट्याने भररस्त्यात केली गायीची शिकार

Jalna News – तीन मुलांच्या आईचे 24 वर्षीय तरुणावर प्रेम जडले, कुटुंबाच्या विरोधामुळे जोडप्याने जीवन संपवले

हिंदी महासागरात 300 प्रवाशांना घेऊन जाणारे जहाज बुडाले, आतापर्यंत केवळ 10 जणांना वाचवण्यात यश

Mumbai News – मालाडमध्ये दुचाकी डंपरला धडकल्याने अपघातात तरूणाचा मृत्यू, एक जण गंभीर जखमी

जमिनीवर आदळून हवेत उडाले मग समुद्रात कोसळले, रशियात हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत 5 जणांचा मृत्यू