सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल किल्ला तीन दिवस राहणार बंद, दिल्लीचे अनेक रस्ते वाहतुकीसाठी बंद

देशाची राजधानी दिल्ली सोमवारी (10 नोव्हेंबर) संध्याकाळी हादरली, जेव्हा लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ एका चालत्या कारमध्ये स्फोट झाला. दिल्ली पोलिस, फॉरेन्सिक पथक आणि बॉम्ब निष्क्रिय पथक घटनास्थळी पोहोचले. सध्या पोलिसांनी संपूर्ण परिसर सील केला असून चौकशी सुरू आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल किल्ला पुढील तीन दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिल्ली ट्रॅफिक पोलिसांनी नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून आज (11 नोव्हेंबर) नेताजी सुभाष मार्गाच्या दोन्ही बाजूंचे रस्ते आणि सर्व्हिस रोड बंद केले आहेत. चट्टा रेल कटपासून सुभाष मार्ग कटपर्यंत कोणत्याही वाहनाला जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
सकाळी 6 वाजल्यापासून पुढील आदेश येईपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील. वाहतूक पोलिसांनी प्रवाशांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, जेणेकरून गैरसोय टाळता येईल. स्फोटानंतर लगेचच दिल्ली पोलिसांनी सर्व संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा वाढवली आहे.
आयजीआय विमानतळ, इंडिया गेट, संसद भवन आणि सीमावर्ती भागांमध्ये तपासणी अधिक कडक करण्यात आली आहे.
प्रत्येक वाहनाची तपासणी केली जात आहे आणि पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा हालचाल दिसल्यास त्वरित कळवावी.
घटनेनंतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाने सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल किल्ला पुढील तीन दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात कोणत्याही पर्यटकाला किंवा सामान्य नागरिकाला किल्ल्याच्या परिसरात प्रवेश करता येणार नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा निर्णय पूर्णपणे खबरदारीचा उपाय म्हणून घेण्यात आला आहे, जेणेकरून चौकशी आणि सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये.