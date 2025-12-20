पंतकडे सूत्रे, कोहलीची साथ; विजय हजारेसाठी दिल्ली सज्ज

सामना ऑनलाईन
|

बंगळुरूमध्ये 24 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱया विजय हजारे करंडक स्पर्धेसाठी हिंदुस्थानी यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतकडे दिल्ली संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. विराट कोहली, इशांत शर्मा आणि नवदीप सैनी यांच्या उपस्थितीमुळे दिल्ली संघ अधिक भक्कम झाला आहे. बीसीसीआयने सेंट्रल कॉण्ट्रक्ट असलेल्या खेळाडूंना देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे बंधनकारक केल्याने हर्षित राणादेखील संघात सहभागी होणार आहे. दिल्ली आपले सुरुवातीचे सामने आंध्र आणि गुजरातविरुद्ध चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळणार असून उर्वरित सामने अलूर मैदानावर होतील. कोहली आणि पंत 17 जानेवारीपर्यंत दिल्लीसाठी उपलब्ध असतील. 2012-13 मध्ये विजेतेपद मिळवणाऱया दिल्लीकडून यंदा दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लेख- चीनचे वाढते आर्थिक वर्चस्व

the nanda devi mystery is there a risk of lost plutonium capsules

वेब न्यूज – प्लुटोनियम कॅप्सूल्सचा धोका?

dhananjay chincholikar babruwan rudrakanthwar obituary

ठसा – धनंजय चिंचोलीकर

सूर्यकुमार, रोहित, यशस्वी संघाबाहेर? बीसीसीआयच्या आदेशानंतर मुंबईचा हजारे ट्रॉफीचा संघ पाहून संभ्रम

मेस्सीकडून कुलदीप यादवला अर्जेंटिनाची जर्सी भेट

हिंदुस्थानी युवांचा झंझावात कायम; लंकेचा धुव्वा उडवत आशिया कपच्या अंतिम फेरीत धडक, जेतेपद पटकावण्यासाठी पाकिस्तानशी रविवारी लढत

प्रशिक्षक नव्हे, संघ व्यवस्थापक हवा! कपिल देव यांचे गौतम गंभीरबाबत परखड मत

पुराणिक स्मृती महिला क्रिकेट – दिलीप वेंगसरकर फाऊंडेशनने मारली बाजी

टी-20 विश्वचषकापर्यंत श्रीलंकेची धुरा शनाकाकडेच