नखापासून केसापर्यंत सत्तेची नशा अंगी भिनलेला माणूस; रोहित पवारांचा मंत्री गुलाबराव पाटलांवर घणाघात

सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांकडून प्रचारादरम्यान मत द्या, विकासासाठी निधी देतो असा सर्रास प्रचार नगरपालिका निवडणुकीत करण्यात येत आहेत. मत दिले नाही तर विकासासाठी निधी मिळणार नाही अशी दमदाटी करण्यात येत आहे. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी एक वादग्रस्त विधान केले होते. 1 तारखेला रात्री बाहेरच खाटी टापून झोपा, लक्ष्मी येणार आहे, असे ते म्हणाले होते. याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत गुलाबराव पाटील यांच्यावर हल्ला चढवला. नखापासून केसापर्यंत सत्तेची नशा अंगी भिनलेला माणूस कसा बेभान होतो हे गुलाबराव पाटलांमध्ये दिसतं, असे रोहित पवार म्हणाले.

‘रात्री लक्ष्मी येणार, बाहेर खाट टाकून झोपा’ म्हणणारे गुलाबराव आता हे आईबहिणींच्या बाबतीत बोलल्याचं निर्लज्जपणे सांगतायत. राजकीय जन्म दिलेल्या पक्षाचं भान राहीलं नाही तरी किमान आया-बहिणींच्या नात्याचं तरी भान ठेवा.. राजकीय स्वार्थासाठी अजून किती खालची पातळी गाठणार? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला.

1 तारखेला रात्री बाहेरच झोपा, लक्ष्मी येणार आहे! मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

कंत्राटी भरतीवरून निशाणा

अनेकदा विरोध करूनही महाराष्ट्र शासनाचे कंत्राटी भरतीचं खूळ काही कमी होत नाही. राज्यात शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत, लाखो गुणवत्तापूर्ण TET, TAIT, B.Ed/D.Ed उत्तीर्ण उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र असं असूनही शासन कायमस्वरूपी भरती काढतंच नाही. सरकारकडून पद्धतशीरपणे पटसंख्या कमी दाखवून शाळा बंद करण्याचं धोरण राबवलं गेलं आणि आता तेच कमी पटाच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमले जात आहेत, यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष? त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का नाकारलं जात आहे? शासनाने १८,६०८ कंत्राटी नव्हे तर १८,६०८ कायमस्वरूपी शिक्षकांची मेगा भरती करावी आणि शिक्षण क्षेत्राची व पर्यायाने विद्यार्थ्यांची होणारी हेळसांड तत्काळ थांबवावी, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली.

