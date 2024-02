रोहीत शर्माच्याच नेतृत्वात टीम इंडिया खेळणार टी-20 वर्ल्डकप

यावर्षी जून महिन्यात टी-20 वर्ल्डकप सुरू होणार असून हा वर्ल्डकप वेस्ट इंडिज व अमेरिका या दोन देशात खेळवला जाणार आहे. या वर्ल्डकपला टीम इंडिया रोहीत शर्माच्याच नेतृत्त्वात उतरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीसीसीआयचे सेक्रेटरी जय शहा यांनी आज ही माहिती दिली.

India have confirmed their captain for the 2024 #T20WorldCup 🚨

— ICC (@ICC) February 14, 2024