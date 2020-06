48 मेगापिक्सलचा सॅमसंगचा Galaxy A21 S होणार लॉन्च, किंमत फक्त

सॅमसंगचा लवकरच हिंदुस्थानात Galaxy A21 हा मोबाईल लॉन्च करणार आहे. या फोनमध्ये 48 मेगापिक्सलचा कॅमेरा असणर आहे. तसेच हा मोबाईल साडे सहा इंचाचा असणार आहे.

Galaxy A21 हा युरोमध्ये लॉन्च झाला आहे. युरोपमध्ये त्याची किंमत 200 युरो म्हणजेच 17 हजार इतकी आहे. हिंदुस्थानात हा फोन बुधवारी लॉन्च होणार आहे. एका स्मार्टफोनमध्ये जे जे फीचर असतात ते सर्व फीचर या फोनमध्ये आहेत. विशेष म्हणजे याची इनबिल्ट मेमरी 32 जीबी आहे. तर एक्स्टर्नल मेमरी युजर्स 512 जीबी पर्यंत वापरू शकतात. तर फोन बॅटरी 15 वॅटने अधिक फास्ट चार्जिंग होतो.

Awesomeness that goes on and on! The new Samsung #GalaxyA21s is coming your way. Follow this space to know more. #Samsung pic.twitter.com/YOuShYFeIF

— Samsung India (@SamsungIndia) June 15, 2020