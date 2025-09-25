…तो भाजपने केलेला महाराष्ट्राचा अपमान होता, संजय राऊत यांनी फटकारले

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक भागात मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. पूरामुळे शेतकऱ्यांची शेतंच्या शेतं उद्ध्वस्त झाली आहेत.दरम्यान भाजप आमदार व खासदारांनी त्यांचे एक महिन्याचे संपूर्ण वेतन शेतकऱ्यांना मदत म्हणून देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.दरम्यान उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना कोरोना काळात याच भाजप खासदार,आमदारांनी त्यांचे एका महिन्याचेल वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला न देता पंतप्रधान सहायता निधीला दिले होते. या गोष्टीची आठवण करून देत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपलाल फटकारले आहे.

”भाजपाआमदारानी एक महिन्याचे वेतन पुरग्रस्तांसाठी देण्याचे ठरवले, करोना काळात याच भाजपा आमदारानी त्यांचे वेतन मुख्यमंत्री निधीला देण्या ऐवजी पंतप्रधान सहायता निधीला दिले,महाराष्ट्राचा हा अपमान होता.ढोंग आणि बनावटगिरी म्हणायचे ते यालाच”,अशा शब्दात संजय राऊत यांनी भाजपच्या दुटप्पीपणावर टीका केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – ‘किल्लारी’सारख्या घटनेची भीती! निलंगा तालुक्यातील कासार सिरसी परिसरात पुन्हा भूकंपाचे धक्के

जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती, राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला फटकारलं; सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची सूचना

तिहार जेलमधील अफजल गुरुची कबर हटवण्याची मागणी दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली

अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान, त्यांना तातडीची मदत मिळावी व कर्जमाफी व्हावी; आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

नीट परीक्षेत 99 टक्के गुण, पण डॉक्टर व्हायचे नव्हते; MBBS ला प्रवेश घेण्याआधीच विद्यार्थ्याने स्वतःला संपवले

Leh Violence – लडाखमधील हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू, 30 जखमी; सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडले, म्हणाले ही Gen Z क्रांती

Nanded News – शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा! जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागासाठी शासनाकडून 574 कोटींचा निधी मंजूर

Jammu Kashmir – पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या मोहम्मद कटारियाला अटक

Ratnagiri News – संगमेश्वर-साखरपा राज्यमार्गावर साडवली येथे महाविकास आघाडीचा रास्ता रोको