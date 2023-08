सांताक्रुझ येथील गॅलेक्सी हॉटेलला आग, तीन जणांचा होरपळून मृत्यू

सांताक्रूझ पूर्व येथील गॅलेक्सी हॉटेलला आग लागल्याचं वृत्त आहे. दुपारी दीडच्या सुमाराला ही आग लागली. या आगीत पाच जण जखमी झाले. या सर्वांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होत. मात्र, त्यातील तीन जणांचा रुग्णालयात जाण्यापूर्वी मृत्यू झाला.

अग्निशमन दलाने या आगीविषयी माहिती कळताच घटनास्थळी धाव घेतली. आग आटोक्यात आणण्यासाठी दल शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. हॉटेलच्या तिसऱ्या मजल्यावर आग लागली असून या मजल्यावरील ग्राहकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे.

या घटनेत मृत पावलेल्यांमध्ये दोन पुरुष आणि एका महिलेचा समावेश आहे. रूपल कांजी (25), किशन (28) आणि कांतीलाल वारा (48) अशी या मृतांची नावं आहेत. तर अल्फा वाखरी नावाची एक तरुणी यात जखमी झाली आहे. तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठ जणांना वाचवण्यात आलं. त्यातील तीन जण जखमी झाले आणि त्यांना व्ही एन देसाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण, त्यातील तीन जण मृत्यू पावले. ही आग दुसऱ्या मजल्यावरील 204 क्रमांकाच्या रूमला लागली होती आणि ती तिसऱ्या मजल्यावर पसरली. आगीचं कारण शोधण्यात येत आहे, अशी माहिती अग्निशमन दलाना दिली आहे.

WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the fire incident in a hotel in the Santacruz area, Fire Officer PG Dudhal says, “We tried to control the fire immediately and we rescued eight people. The three injured were shifted to VN Desai Hospital. All three were declared dead… The fire… https://t.co/XCgELU5YKe pic.twitter.com/rz9G7mOazb

— ANI (@ANI) August 27, 2023