जम्मू कश्मीरमध्ये चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात जवान व दहशतवाद्यांमध्ये शनिवारी सकाळी सुरू असलेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. हे दहशतवादी कोणत्या संघटनेचे आहेत ते अद्याप समजलेले नाही.

Jammu and Kashmir: A joint operation was launched in early hours today on intelligence input in Lallan of Anantnag district. Cordon was laid & contact established. Firefight ensued. Two terrorists eliminated. Operation in progress.

— ANI (@ANI) June 13, 2020