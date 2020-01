कारला झालेल्या अपघातात शबाना आझमी गंभीर जखमी, एमजीएम रुग्णालयात दाखल

ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांच्या गाडीला मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खालापूर टोलनाक्याजवळ भीषण अपघात झाला. अपघातात शबाना आझमी जखमी झाल्या आहेत. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघात झालेल्या कारमध्ये जावेद अख्तरही होते. ते सुखरुप आहेत. त्यांना कोणतीही इजा झालेली नाही.

Maharashtra: Actor Shabana Azmi injured in a car accident near Kahalpur on Mumbai-Pune Expressway.

