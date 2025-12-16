शफाली वर्मा डिसेंबरमध्ये सर्वोत्तम, ‘आयसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ’ म्हणून निवड

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानला पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱया शफाली वर्माची ‘आयसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. नवी मुंबई येथे झालेल्या वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात शफालीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 78 चेंडूंमध्ये 87 धावांची शानदार खेळी साकारली होती. अंतिम लढतीत फलंदाजीसोबतच शफालीने गोलंदाजीतही मोलाचे योगदान देत दोन विकेट्स घेतल्या होत्या. तिच्या या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर हिंदुस्थानने 7 बाद 298 धावसंख्या उभारली होती. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत करीत हिंदुस्थानने जगज्जेतेपद पटकावत इतिहास घडविला. या पुरस्काराच्या शर्यतीत शफालीने थायलंडची थिपाचा पुटथावोंग आणि यूएईची ईशा ओझा यांना मागे टाकले.

दरम्यान, पुरुष विभागात हा सन्मान दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी फिरकीपटू सायमन हार्मरला देण्यात आला आहे. हिंदुस्थानविरुद्ध नुकत्याच झालेल्या कसोटी मालिकेत हार्मरने अप्रतिम गोलंदाजी करीत सर्वाधिक 17 विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याच्या भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने हिंदुस्थानात तब्बल 25 वर्षांनंतर कसोटी मालिका जिंकत 2-0 असा क्लीन स्वीप केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मेस्सीच्या हाती टी-20 वर्ल्ड कपचे तिकीट अन् हिंदुस्थानी फुटबॉलच्या मनात फिफा स्वप्न!

आकडे फिके, पण विश्वास पक्का! गिल-सूर्यकुमारच्या पाठीशी अभिषेक

राष्ट्रीय नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धा – मनु, सिमरनला ‘सुवर्ण’

श्वेता बंदरे यांना स्टार एज्युकेशनचा सर्वोत्तम मुख्याध्यापिका पुरस्कार

‘ओंकार’ माघारी फिरला, दोडामार्गमध्ये घबराट

IND vs SA T20 – टीम इंडियाला मोठा झटका; अक्षर पटेल मालिकेतून बाहेर, ‘हा’ अष्टपैलू खेळाडू 2 वर्षानंतर संघात

Latur News – नळेगावात विसर्जन तलावात दोन मृतदेह सापडले, परिसरात खळबळ

Ratnagiri News – हातखंबा येथे ट्रकच्या धडकेत रिक्षा पलटी; तीन प्रवासी जखमी

सिंधुदुर्ग किल्ल्याजवळ सागरी कचरा स्वच्छता मोहिमेचा दुसरा टप्पा यशस्वी