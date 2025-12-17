शहीद अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना लाभ नाकारला, हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू आणि कश्मीरमध्ये ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान गोळीबारात शहीद झालेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना पूर्ण लाभ नाकारल्याने अग्निवीरच्या आईने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत केली असून याप्रकरणी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पूंछ येथे 9 मे रोजी मुरली नाईक हे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील त्यांना नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ देण्यात न आल्याने त्यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात ऍड. संदेश मोरे, ऍड. हेमंत घाडीगावकर व ऍड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.

अग्निवीर हे नियमित सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. अग्निपथ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये ‘मनमानी’ भेदभाव निर्माण करते असा दावा याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिंधे गट ही भाजपची टेस्ट ट्युब बेबी; निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला तात्पुरता जन्म दिला, संजय राऊत यांचा घणाघात

कुटुंबाला सहा लाखांची भरपाई द्या; न्यायालयाचे केडीएमसीला आदेश, नाल्यात पडून मुलाचा मृत्यू

maharashtra state human rights commission report 2024

वर्दीच्या जोरावर पोलिसांचे सामान्यांशी पाशवी वर्तन, राज्य मानवी हक्क आयोगाचा ठपका

सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न लांबणीवर, आचारसंहितेचा म्हाडाच्या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेला फटका

elphinstone railway bridge demolition

‘एल्फिन्स्टन’ रेल्वे पूल पाडकामाला; पुढील आठवड्यात सुरुवात, मध्य रेल्वे दोन तासांचे 19 ब्लॉक घेणार

crane crash prabhadevi building

भलीमोठी क्रेन चौथ्या मजल्यावरील घरात घुसली, हादरा बसल्याने रहिवाशांमध्ये घबराट

चोरट्यांनी हद्द केली, चालू ट्रान्सफॉर्मरमधून ऑईल; तांब्याची कॉईल चोरली

12 कोटींच्या निधीसाठी 62 कोटींचा उरण बायपास लटकणार, आठ वर्षांनंतरही रखडपट्टी कायम; नगरपालिका म्हणते आमच्याकडे पैसेच नाहीत

कल्याण ते परळदरम्यान अतिरिक्त रेल्वे मार्गिकांचा प्रस्ताव, डोंबिवली परिसरात भुयारी मार्ग उभारणीचा अभ्यास सुरू