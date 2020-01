शाहीन बागेतील आंदोलक मरत कसे नाही, भाजप नेत्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

शाहीन बागेतील आंदोलकांचा मृत्यू कसा होत नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य पश्चिम बंगालमधील भाजप नेते दिलीप घोष यांनी केले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून भाजप नेत्यांनी वादग्रस्त विधानं करण्याची मालिकाच सुरू केली आहे. अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा, राहुल सिन्हा आता त्यात दिलीप घोष यांची भर पडली आहे.

Dilip Ghosh, West Bengal BJP Chief on Delhi’s Shaheen Bagh protest: During demonetisation, a lot was said about people dying in queues. Now,when women are sitting with children where the temperature is 4-5 degrees celsius, nobody is dying. What amrit (nectar) did they take?(28.1) pic.twitter.com/RN7UaNsYRN

— ANI (@ANI) January 28, 2020