दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी शाहरूखला अटक ?

सीएए, एनआरसीविरोधात दिल्लीत जनक्षोभाचा भडका उडाला आहे. सीएए समर्थक आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या दगडफेक आणि गोळीबारात किमान 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये पोलीस हेडकॉन्स्टेबल रतन लाल यांचाही समावेश आहे. या हिंसाचारात एका व्यक्तीने 8 गोळ्या झाडल्या होत्या. या गोळ्या झाडणाऱ्याची ओळख पटली असून त्याचे नाव शाहरूख आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केल्याचे वृत्त ANI या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

Delhi Police sources: Shahrukh, the man in a red t-shirt who opened fire at police during violence in North East Delhi yesterday, has been detained.

— ANI (@ANI) February 25, 2020