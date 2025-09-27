विंडीज संघाला मोठा धक्का, शमार जोसेफ दुखापतीमुळे हिंदुस्थानविरुद्धच्या कसोटी मालिकेबाहेर

सामना ऑनलाईन
|

आशिया कपनंतर हिंदुस्थान आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात रंगणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेपूर्वीच विंडीज संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्टार वेगवान गोलंदाज शमार जोसेफ दुखापतीमुळे मालिकेबाहेर झाला असून, त्याच्या जागी नवोदित वेगवान गोलंदाज जोहान लेनला संधी देण्यात आली आहे.

हिंदुस्थानात 2 ते 14 ऑक्टोबरदरम्यान दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 2 ते 6 ऑक्टोबरदरम्यान रंगणार आहे. पण मालिकेच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांपूर्वीच शमारची अनुपस्थिती जाहीर झाल्याने विंडीजच्या गोलंदाजीची ताकद कमी झाली आहे.

वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्डाने सोशल मीडियावर पोस्ट करून ही माहिती दिली. ‘शमार जोसेफ दुखापतीमुळे हिंदुस्थानविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाही. त्याच्या फिटनेस टेस्टचे आयोजन बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी केले जाईल,’ असे विंडीज बोर्डाने प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News- लातूर जिल्ह्याला रेड अलर्ट; नद्या-नाल्यांना पूर, रस्ते-पूल पाण्याखाली

डोंबिवली स्थानकात अरुंद फलाट, बंद एस्कलेटरमुळे अपघाताचा धोका; शिवसेनेचे स्टेशन मास्तरांना निवेदन

काँग्रेस पदाधिकाऱ्याला साडी नेसवणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांवर गुन्हा

ठाण्याच्या डीपीडीसीत ट्रॅफिककोंडीवरून ‘खड्डा’जंगी; छोटा मासा निलंबित, बडे सुशेगाद

ठाण्याच्या ऐतिहासिक मध्यवर्ती कारागृहावर बिल्डर लॉबीचा डोळा, तुरुंग हलवला तर आंदोलन करू; भाजप आमदार केळकर यांचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना खरमरीत पत्र

कल्याण बाजार समितीत भूखंड घोटाळा; सत्ताधारी भाजपचा कारनामा, बेकायदा जमीन विक्रीप्रकरणी चौकशीचे आदेश

वसंत विहार शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा, सीआयएससीई हिंदुस्थानी संघात ठाण्याच्या पाच मुलींची निवड

प्रिय क्रिकेट, मला पुन्हा एक संधी दे! आघाडीचा फलंदाज करुण नायरची भावनिक खंत

सोलापूर जिल्ह्यात पुन्हा पाऊस; महापुराचा विळखा कायम, वीज उपकेंद्रे पाण्यात, 50 गावे अंधारात