शेअर बाजाराला कोरोनाचा ‘डंख’, गुंतवणूकदारांचे 11 लाख कोटी रुपये बुडाले

आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतींमधील घसरण, येस बँकेवरील संकट आणि कोरोना व्हायरस या संकटाचा फटका हिंदुस्थानच्या शेअर मार्केटला बसला आहे. गुरुवारी मुंबई शेअर बाजार चांगलाच घसरल्याचे पाहायला मिळाले. शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्समध्ये 3100 अंकांची घसरण झाली, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी सुद्धा 950 पेक्षा जास्त अंकांनी गडगडला. यामुळे गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

कोरोना व्हायरसनमुळे जगभरात हाहाकार पसरला आहे. याचा खेट परिणाम व्यावसायासोबतच शेअर मार्केवरही होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण पाहायला मिळत आहे. गुरुवारीही सेन्सेक्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. आज सेन्सेक्स तब्बल 3079.93 अंकांनी घसरला (दुपारी अडीचपर्यंत) असून निफ्टीही 950 अंकानी घसरला आहे. निफ्टी गेल्या 32 महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच 9600 च्या खाली आला आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांच्या 11.45 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती ‘मनी कंट्रोल’ या आर्थिक क्षेत्रासंबंधी वृत्त देणाऱ्या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

Sensex at 32,617.47, down by 3079.93 points pic.twitter.com/MmCwK8e7IV

— ANI (@ANI) March 12, 2020