शेअर बाजारात अचानक भूकंप, सेन्सेक्स 1400 अंकांनी घसरला; गुंतवणूकदारांचे ‘दिवाळे’, 9 लाख कोटी स्वाहा:

सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर सोमवारी शेअर बाजारात भूकंप पहायला मिळाला. बाजार सुरु होताच मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स 1400 अकांनी घसरला, तर निफ्टीमध्येही 454 अंक खाली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपये अवघ्या काही मिनिटात स्वाहा झाले.

लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मुहूर्त ट्रेडिंग झाले. मात्र तत्पूर्वी शुक्रवार, शनिवार, रविवारी शेअर बाजार बंद होता. त्यानंतर सोमवारी सकाळी बाजार उघडल्यावर सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये पडझड सुरू झाली. निफ्टी 24 हजारांच्याही खाली आला. 5 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होत असून फेडरल बँकेचेही निकाल लागणार आहेत. त्यामुळे बाजारात प्रचंड दबाव पहायला मिळतोय. त्याचाच परिणाम आज पहायला मिळाला आणि बाजारात पडझडीचे लाल निशाण फडकले.

Sensex tumbles 665.27 points to 79,058.85 in early trade; Nifty tanks 229.4 points to 24,074.95

— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2024