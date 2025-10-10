नाश्त्यात रव्याचे पदार्थ खायला हवेत की नाही ,वाचा

हिंदुस्थानी घरांमध्ये रव्याचे विविध पदार्थ केले जातात. इडली, उपमा, चिल्ला, ढोकळा, डोसा आणि टोस्टपर्यंत विविध पदार्थ बनवण्यासाठी वापरला जातो. रवा लवकर शिजतो आणि पचायला सोपा असतो.
रवा हा पदार्थ गव्हापासून बनवला जाते, परंतु ते विशेषतः डुरम गहूपासून बनवले जाते, ज्यामध्ये खूप कठीण धान्य असते. प्रथम, ओलावा संतुलित करण्यासाठी गहू स्वच्छ केला जातो आणि भिजवला जातो आणि नंतर साल पूर्णपणे काढून टाकली जाते. यानंतर, बारीक करण्याऐवजी, ते बारीक तुकडे केले जाते. यामुळे दाणेदार रवा तयार होतो. त्यात अनेक पोषक घटक देखील असतात. मात्र दररोज सकाळी नाश्त्यात रवा खाण्याचे फायदे विचारात घेतले आहेत का? जाणून घेऊया.
रव्यामध्ये कोणते पोषक घटक असतात?
५६ ग्रॅम रव्यामध्ये १९८ कॅलरीज, ४० ग्रॅम कार्ब्स, ७ ग्रॅम प्रथिने, दैनंदिन गरजेच्या ७ टक्के फायबर, ४१ टक्के थायामिन, ३६ टक्के फोलेट, २९ टक्के रिबोफ्लेविन, ८ टक्के मॅग्नेशियम आणि १३ टक्के लोह असते. तथापि, स्वयंपाक केल्यानंतर हे पोषक घटक कमी होऊ शकतात.
महिनाभर दररोज रव्याचे पदार्थ नाश्त्यात जसे की इडली, चिल्ला किंवा उपमा खाल्ल्याने काही आरोग्य फायदे तसेच दुष्परिणाम देखील होऊ शकतात. म्हणून, ते कमी प्रमाणात सेवन करणे चांगले आहे.
चेहऱ्याचे सौंदर्य खिलवण्यासाठी ही फळे आहेत सर्वात उत्तम, वाचा
रवा खाण्याचे आरोग्य फायदे काय आहेत?
रवा हलका असतो, त्यामुळे तो जड वाटत नाही आणि तो सहज पचण्यायोग्य असतो, ज्यामुळे तो नाश्त्यासाठी एक चांगला पर्याय बनतो. त्यामध्ये असलेले कार्बोहायड्रेट तुमच्या शरीराला ऊर्जा प्रदान करते. जर तुम्ही रवा दही, मसूर आणि भाज्यांमध्ये मिक्स करुन नाश्ता बनवला तर तुम्हाला प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे यासारखे अतिरिक्त पोषक घटक मिळू शकतात.
हे पदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात
रवा पचायला सोपा आहे. परंतु दररोज नाश्त्यात फक्त रवा खाल्ल्याने पौष्टिक असंतुलन निर्माण होऊ शकते, कारण त्यात जास्त फायबर, लोह किंवा जीवनसत्त्वे नसतात. जास्त काळ रवा खाल्ल्याने रक्तातील साखर वाढू शकते. म्हणून, मधुमेह असलेल्या लोकांनी त्यांचे सेवन मर्यादित करावे.
रवा अशा प्रकारे खाल्ल्याने वजन वाढू शकते
रव्यामध्ये कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण असल्याने, ते नियमितपणे खाल्ल्याने वजन वाढू शकते. ते तयार करताना जास्त तेल, तूप किंवा बटर वापरल्याने वजन आणखी वाढू शकते. म्हणून, नेहमी कमी तूप किंवा तेल वापरून रवा तयार करा आणि जास्त प्रमाणात सेवन करणे टाळा.
रवा काही प्रमाणात खा
रव्याचे फायदे आणि तोटे लक्षात घेता, आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा नाश्त्यात रवा समाविष्ट करणे चांगले. इतर दिवशी ओट्स, मूग डाळ चिल्ला, बेसन चिल्ला, पोहे किंवा अंकुरलेले कडधान्ये यांसारख्या निरोगी पदार्थांमुळे तुमच्या शरीराला पोषक तत्वांनी भरलेला संतुलित आहार मिळेल.