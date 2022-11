Shraddha Walkar हत्याकांडाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला जावा, अजित पवारांची मागणी

वसईच्या श्रद्धा वालकर या तरुणीचा दिल्लीमध्ये निर्घृण खून करण्यात आला आणि त्यानंतर तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून फेकण्यात आले. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली असून आरोपी आफताब पूनावाला याला कठोरातील कठोर शिक्षा करण्याची मागणी होत आहे. आता याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मोठे विधान केले असून श्रद्धा वालकर हत्याकांडाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

श्रद्धा वालकर हिने 2020 मध्ये हिने पोलिसात तक्रार दिली होती. याबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले की, एकमेकांना दोष देण्याऐवजी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केला असेल तर त्यांना चौकशीअंती शिक्षा होईल.

श्रद्धा वालकर हत्याकांडाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावा. अशा जघन्य गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेशिवाय दुसरी कोणतीही शिक्षा नाही, असा संदेश समाजाला द्यायला हवा, असे म्हणत अजित पवार यांनी आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली.

A message should be sent to society that for such a heinous crime there is no punishment other than a death sentence. He should be hanged: Maharashtra LoP Ajit Pawar on Shraddha murder case and her complaint to Mumbai Police in 2020 on Aftab Poonawala

