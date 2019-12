हिंदुस्थानातील मुसलमान आनंदात, तुमचं थोबाड बंद ठेवा! अदनान सामी भडकला

मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा केल्यानंतर हिंदुस्थानमध्ये अनेक ठिकाणी याला तीव्र विरोध झाला. हिंदुस्थानसह शेजारील राष्ट्र पाकिस्तानने देखील यावर टिप्पणी केली होती. आता हिंदुस्थानचे नागरिकत्व घेतलेला गायक अदनान सामी याने पाकिस्तानला चपराक लगावत हिंदुस्थानमध्ये मुसलमान आनंदी आहेत. तुमचे थोबाड बंद ठेवा, असा शब्दात सुनावले आहे.

गायक अदनान सामी यांनी कठोर भाषा वापरत पाकिस्तानला हिंदुस्थानच्या या अंतर्गत मुद्द्यामध्ये तोंड खुपसू नका असा इशाराच दिला आहे. अदनान सामी यांनी ट्वीट करून पाकिस्तानला चांगलेच सुनावले आहे. डियर पाकिस्तानींनो तुम्ही सीएएच्या मुद्द्यावरील चर्चेत जबरदस्तीने तोंड खुपसले आहे… पहिली गोष्ट म्हणजे जर तुम्ही मुसलमानांची बाजू घेत असाल तर तुम्हाला हे स्वीकारावे लागेल की मुसलमान तुम्हाला (पाकिस्तानला) सोडून जाऊ इच्छितात. यामुळे तुमच्या अस्तित्वावरच सवाल उपस्थित होतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला मुसलमानांची एवढीच चिंता होत असेल तर तुमच्या देशाच्या सीमारेषा खुल्या करा आणि थोबाड बंद ठेवा, असे ट्वीट अदनान सामी यांनी केले आहे.

दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये अदनान सामी म्हणतात, हिंदुस्थानमध्ये सर्व मुसलमान आनंदी आहेत. तुम्हाला ऐकूण एखादवेळेस चांगले वाटणार नाही, परंतु या देशात मुसलमान खूप आनंदी आहेत आणि सन्मानाने जगत आहेत, असे ट्वीट त्यांनी केले.

यासह अन्य एका ट्वीटमध्ये ते म्हणतात की, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये मुसलमान अल्पसंख्यांना नाही. परंतु तरीही ते ‘बी-4’ द्वारे अर्ज करून नागरिकत्व मिळवू शकतात. कायदेशीररित्या येणाऱ्या सर्व मुसलमानांचे स्वागत आहे.

The #CABBill is 4 religions tht r being persecuted in ‘Theocratic States’. Muslims r NOT persecuted 4 their religion in Pak, Afghanistan or Bangladesh cause they r in majority over thr. Muslims CAN still apply 4 Indian citizenship like b4. All r welcome thru d legal ‘Front Door’!

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) December 10, 2019