बिहारनंतर पाच राज्यांत होणार SIR, निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरू

बिहारनंतर आता देशातील पाच प्रमुख राज्यांमध्ये SIR (Special Summary Revision) प्रक्रियेची होणार आहे. त्यात
आसाम, तमिळनाडू, पुदुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. यासाठी निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांनी व्यापक तयारी सुरू केली आहे. आयोगाने नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) यांच्यासोबत SIR प्रक्रियेच्या सर्व बाबी आणि आवश्यकतांवर सविस्तर चर्चा केली. या आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार यांनी भूषवले आणि सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्यांकडून तसेच संबंधित राज्यांच्या निवडणूक अधिकार्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला.
या बैठकीदरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी या पाचही राज्यांतील अधिकार्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली, जिथे पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या बैठकीचा मुख्य उद्देश पारदर्शक, समावेशक आणि त्रुटीमुक्त मतदार यादी तयार करणे हा होता, ज्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया निष्पक्ष आणि प्रभावी पद्धतीने पार पाडली जाऊ शकेल.
बैठकीत निर्देश देण्यात आले की सर्व अधिकार्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील मतदार यादी तयार करताना प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव यामध्ये निश्चितपणे समाविष्ट केले जावे. निवडणूक आयोगाने डिजिटल माध्यमांचा अधिकाधिक वापर, मतदार जागरूकता आणि तक्रार निवारणाच्या त्वरित उपाययोजना यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निवडणूकपूर्व राज्यांमधील अधिकार्यांच्या तयारीचा स्वतंत्र आढावा घेण्यामागचा हेतू होता. बैठकीदरम्यान यावरही भर देण्यात आला की SIR प्रक्रियेच्या संपूर्ण कालावधीत घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पूर्णपणे पालन केले जाईल, जेणेकरून कोणत्याही मतदाराच्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही.