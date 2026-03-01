आठवडाभर धावपळ करण्यापेक्षा रविवारी करा ‘हे’ काम; रोज वाचतील किमान २ तास

सोमवार ते शनिवार या सहा दिवसांत कामाचा वाढता ताण आणि घरची धावपळ यामुळे अनेकांची दमछाक होते. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत वेळेची कमतरता भासते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, जर आपण रविवारी रात्री झोपण्यापूर्वी केवळ १५ ते २० मिनिटे नियोजन (Weekly Planning) करण्यासाठी दिली, तर दररोजचे किमान २ तास वाचवता येणे सहज शक्य आहे.
धावपळ नेमकी कशामुळे होते?
बहुतेक लोक आठवड्याची सुरुवात कोणत्याही नियोजनाशिवाय करतात. सोमवारी सकाळी उठल्यावर नक्की कोणते काम प्राधान्याने करायचे, टिफिनला काय भाजी करायची किंवा कोणते कपडे घालायचे, यासारख्या छोट्या निर्णयांमध्येच सकाळचा अर्धा ते एक तास खर्च होतो. यामुळे कामावर पोहोचायला उशीर होतो आणि तिथूनच तणावाच्या दिवसाची सुरुवात होते.
वेळेची बचत करण्यासाठी रविवारी रात्री काय कराल?
कामांची आगाऊ यादी (To-Do List): पुढच्या सहा दिवसांतील सर्वात महत्त्वाची तीन कामे कोणती, हे आजच लिहून काढा. यामुळे सोमवारी सकाळी काय करू? असा विचार करण्यात जाणारा वेळ वाचतो.
मिल प्रेप (Meal Prep): आठवड्याभराच्या भाज्या निवडून ठेवणे किंवा कोणत्या दिवशी काय मेनू असेल हे ठरवणे, यामुळे रोजची किमान ३० ते ४० मिनिटे वाचतात.
कपड्यांचे नियोजन: सोमवारी आणि मंगळवारी कोणते कपडे घालायचे, हे ठरवून त्यांना इस्त्री करून ठेवा. आयत्या वेळी बटण तुटलेले असणे किंवा कपडे न मिळणे यांसारखे अडथळे यामुळे टळतात.
बॅग आणि गॅजेट्स: ऑफिसची बॅग भरणे, लॅपटॉप चार्ज करणे किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे फाईलमध्ये लावणे ही कामे रविवारीच पूर्ण करा.
उत्पादकता आणि मानसिक शांतता
जेव्हा तुमच्याकडे आठवड्याचा स्पष्ट आराखडा असतो, तेव्हा मेंदूला डिसीजन फॅटीग (Decision Fatigue) म्हणजेच निर्णय घेण्याचा थकवा जाणवत नाही. यामुळे तुमची एकाग्रता वाढते आणि कामे लवकर पूर्ण होतात. वाचलेला वेळ तुम्ही व्यायामासाठी, छंदासाठी किंवा कुटुंबासाठी वापरू शकता.
थोडक्यात टिप्स:
१. कॅलेंडरचा वापर: महत्त्वाच्या मिटींग्स किंवा अपॉइंटमेंट्स मोबाईल कॅलेंडरमध्ये रिमाइंडरसह सेट करा.
२. स्वयंपाकाचे नियोजन: किमान ४ ते ५ दिवसांचा किराणा आणि भाज्या रविवारीच आणून ठेवा.
३. झोपेचे वेळापत्रक: आठवडाभर वेळेत उठण्यासाठी रविवारी रात्री लवकर झोपण्याची सवय लावा.
वेळ व्यवस्थापन म्हणजे अधिक काम करणे नव्हे, तर उपलब्ध वेळेचा स्मार्ट वापर करणे होय. आज रात्री केलेले हे छोटेसे नियोजन तुमचा उद्याचा सोमवार आणि येणारा संपूर्ण आठवडा सुसह्य करू शकते.