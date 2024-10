Breaking News – वांद्रे रेल्वे स्थानकात चेंगराचेंगरी; दुर्घटनेत 9 जण जखमी, दोघांची प्रकृती गंभीर

दिवाळी सण जवळ आल्याने तसेच शाळांनाही सुटी लागल्याने गावाकडे जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. रविवारी सकाळी वांद्रे रेल्वे स्थानकावरही मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. वांद्रे- गोरखपूर एक्सप्रेस पकडण्यासाठी प्रवाशांची एकच गर्दी झाली. त्यामुळे वांद्रे टर्मिनसच्या फलाट क्रमांक 1 वर चेंगराचेंगरीची घटना घडली. या दुर्घटनेत 9 जण जखमी झाले असून दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे.

Maharashtra | Due to rush on platform number 1 of Bandra Terminus, 9 people have been injured in a stampede. Injured passengers have been shifted to a hospital: BMC

— ANI (@ANI) October 27, 2024