भाजप सरकार आणि कर्नाटक पोलिसांविरोधात दलित, विद्यार्थी संघटना 2 सप्टेंबरला रस्त्यावर उतरणार

कर्नाटकातील चित्रदुर्ग येथील मुरुघा मठाचे प्रमुख संत शिवमूर्ती मुरुघा शरनारू यांना पोलिसांनी अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी अटक केली आहे. या प्रकरणामध्ये भाजप सरकार आणि कर्नाटक पोलिसांच्या निष्क्रीयतेचा निषेध नोंदवण्यासाठी दलित आणि विद्यार्थी संघटनांसह इतर 2 सप्टेंबरला रस्त्यावर उतरणार असून निषेध नोंदवणार आहेत. आंदोलक बंगळुरुतील फ्रीडम पार्कजवळ सकाळी साडे दहाच्या सुमारास जमा होणार आहेत.

Dalit and student organizations and others have given a statewide protest call against the ruling #BJP and the #Karnataka police on September 2, condemning the inaction against rape accused Lingayat seer Murugha Shivamurthy Sharanaru of #MurughaMutt in Chitradurga of Karnataka. pic.twitter.com/rLWzqMqAag

