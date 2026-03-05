सतर्क आणि शांत राहा, सर्व सुरक्षा नियमांचे पालन करा; अबू धाबीतील हिंदुस्थानी दूतावासाच्या मार्गदर्शक सूचना

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) अडकलेल्या हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी अबू धाबीतील हिंदुस्थानी दूतावासाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. संयुक्त अरब अमिराती आणि प्रदेशातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, सध्या युएईमध्ये असलेल्या सर्व हिंदुस्थानी नागरिकांना सतर्क आणि शांत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच युएईतील अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा आणि वेळोवेळी जारी केलेल्या अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
अपवादात्मक परिस्थिती लक्षात घेता, हवाई क्षेत्र आणि नियमित नियोजित उड्डाण ऑपरेशन्स तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहेत. हिंदुस्थानी आणि युएई विमान कंपन्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ऑपरेशनल आणि सुरक्षिततेच्या मंजुरीच्या अधीन राहून युएई अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून हिंदुस्थानातील अनेक ठिकाणी मर्यादित नॉन-नियोजित उड्डाण ऑपरेशन्स सुरू केल्या आहेत. अडकलेले नागरिक त्यांच्या संबंधित एअरलाइन्सशी संपर्क साधून या फ्लाइट्सचा लाभ घेऊ शकतात.
२८ फेब्रुवारीनंतर अडकलेल्या आणि ज्यांचे व्हिसा कालबाह्य झाले आहेत त्यांच्यासाठी युएई फेडरल अथॉरिटी फॉर आयडेंटिटी, सिटीझनशिप, कस्टम अँड पोर्ट अथॉरिटी (ICP) ने अभ्यागतांसाठी (पर्यटक/व्हिजिट व्हिसा) आणि या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे निघू न शकणाऱ्या इतरांसाठी ओव्हरस्टे दंड माफ करण्याची घोषणा केली आहे. UAE ICP ने जारी केलेल्या मीडिया अॅडव्हायझरी https://www.wam.ae/a/bz190lg वर पाहता येतील. अबू धाबी येथील भारतीय दूतावास आणि दुबईतील वाणिज्य दूतावास आणि त्यांच्या आउटसोर्स केलेल्या पासपोर्ट, वाणिज्य दूतावास आणि व्हिसा सेवा सामान्यपणे सुरू आहेत.
कोणत्याही प्रश्नांसाठी आणि चिंतेसाठी, UAE मधील भारतीय नागरिक खालील २४x७ हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकतात. त्यासाठी टोल फ्री क्रमांक: ८००-४६३४२, व्हॉट्सअॅप: ९७१ ५४३०९०५७१, [email protected] आणि [email protected] या ईमेल पत्त्यांवर प्रश्न विचारता येतील. भारत सरकार परदेशात असलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षिततेला आणि आरोग्याला सर्वोच्च महत्त्व देत आहे आणि उच्च स्तरावर घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. अबू धाबी येथील भारतीय दूतावास आणि दुबईतील भारतीय वाणिज्य दूतावास UAE अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत. दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास त्यांच्या वेबसाइट आणि सोशल मीडिया हँडलद्वारे अपडेट्स आणि सूचना जारी करत राहतील, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.