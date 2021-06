StopTheMeltअभियानासाठी डिस्कव्हरी इंडियाची युएन इंडिया आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडियासोबत भागीदारी

हिंदुस्थानातील आघाडीच्या रिअल लाईफ मनोरंजन चॅनल असलेल्या डिस्कव्हरीने युएन इंडिया आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडियासोबतच्या भागीदारीमध्ये आज #StopTheMelt ह्या आपल्या अतिशय अभिनव अशा अभियानाच्या शुभारंभाची घोषणा केली. ह्या वर्षीच्या युएन जागतिक पर्यावरण दिनाची थीम पर्यावरणीय व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन ही आहे अणि त्यासंदर्भात डिस्कव्हरी इंडियाचे उद्दिष्ट पृथ्वीच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकणे, हे आहे. इतकी मोठी समस्या ही फक्त नाट्यमय कृतीद्वारेच अधोरेखित करता येऊ शकते आणि म्हणून ह्या जागतिक पर्यावरण दिवशी, पहिल्यांदाच डिस्कव्हरी इंडिया आपल्या लोगोमध्ये बदल करून जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामांच्या आकलनाला चालना देईल आणि लोकांना अधिक चांगल्या भवितव्यासाठी आजच कृती करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

This #WorldEnvironmentDay it gives me immense pride to support this campaign done by @DiscoveryIN in association with @UNinIndia & @WWFIndia. Let’s #StopTheMelt now by being more responsible of our surroundings and do our small bit to save the planet. pic.twitter.com/pVawvuizJs

— Suresh Raina (@ImRaina) June 5, 2021