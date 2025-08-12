इंडोनेशियात 6.3 तीव्रतेचा भूकंप, सुदैवाने कोणतीही हानी नाही

सामना ऑनलाईन
इंडोनेशियात मंगळवारी भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. रिक्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता 6.3 नोंदवली गेली. युनायटेड स्टेट्स जिऑलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार, हा भूकंप बेंगकुलूच्या नैऋत्येला 43 किलोमीटर अंतरावर, 10 किलोमीटर खोलीवर आला. या भूकंपामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठ्या नुकसानीची नोंद झालेली नाही.

हा भूकंप मंगळवारी सायंकाळी 7:52 वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) बेंगकुलू परिसरात झाला. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेस (GFZ) नुसार, भूकंपाची खोली 10 किलोमीटर होती, ज्यामुळे हा भूकंप तीव्र जाणवला. इंडोनेशियाच्या हवामान, भूकंपशास्त्र आणि भूभौतिकी संस्थेने (BMKG) याची तीव्रता 6.2 असल्याचे नोंदवले आणि सूनामीचा कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले.

भूकंपाच्या झटक्यांमुळे बेंगकुलू आणि आजूबाजूच्या भागातील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली. अनेकांनी घरे सोडून मोकळ्या जागी धाव घेतली. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि कोणत्याही नुकसानीची माहिती नसल्याचे सांगितले. इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (BNPB) नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

