लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी डल्ला कसा काय मारला? श्वेत पत्रिका काढून स्पष्टीकरण द्या, सुनील प्रभू यांची मागणी

सामना ऑनलाईन
|

लाडकी बहीण या महिलांच्या योजनेत पुरुषांनी डल्ला कसा काय मारला? याबाबत राज्य सरकारने श्वेत पत्रिका काढून उत्तर द्यावे, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील प्रभू यांनी केली आहे. आज विधानसभेत बोलताना त्यांनी ही मागणी केली आहे.

सुनील प्रभू म्हणाले आहेत की, “लाडकी बहीण योजनेत शासनाने केलेल्या पडताळणीत महिलांच्या नावाने १४,९९८ पुरुषांनी दरमहा 1500 प्रमाणे दहा महिने लाभ घेतला. त्यांच्यावर काय कारवाई झाली? लाडकी बहीण या महिलांच्या योजनेत पुरुषांनी डल्ला कसा काय मारला? या योजनेत १४,९९८ पुरुषांची नावे कोणी घुसवली?”

ते म्हणाले, शासनाने त्याची पडताळणी न करता शासनाने चौकशी का केली नाही? ८००० बोगस लाभार्थी कोण आहेत? यात एकूण बोस लाभार्त्यांची संख्या २६ लाख इतकी असून ५ लाख १३६ कोटी ३० लाख रुपये जे पुरुषांना गेले आहेत. त्यांना गेलेली रक्कम सरकार परत घेणार का? झालेल्या घोटाळ्याविषयी सरकार श्वेत पत्रिका काढून जनतेला माहिती देणार आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकच्या सैन्य अधिकाऱ्याने महिला पत्रकाराला मारला डोळा, व्हिडीओ व्हायरल

संसदेत मतचोरीवर गृहमंत्र्यांचे उत्तर घाबरत आणि डिफेन्सिव्ह, राहुल गांधी यांचा टोला; पुन्हा म्हणाले मतचोरी सर्वात मोठा देशद्रोह

FIH Men’s Junior World Cup 2025 – हिंदुस्थानच्या यंग ब्रिगेडने 9 वर्षांचा दुष्काळ संपवला, कांस्य पदकाच्या लढतीत अर्जेंटिनाचा उडवला धुव्वा

हे भरत गोगावले कॅशबॉम्ब नंबर 2, कमिशनची कॅश तर नाही ना? शेकापच्या चित्रलेखा पाटील यांनी नोटांच्या बंडलांचा व्हिडिओ केला उघड

एसटीचे साडेचार हजार कोटी रुपये कसे वितरित करणार? अनिल परब यांचा विधानपरिषदेत सवाल

राज्यात निवडणुकीमुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, सचिन अहिर यांची सभागृहात मागणी

हजारो EV मालकांची सरकारकडून फसवणूक! टोल वसुलीवरून वरुण सरदेसाई यांची टीका

इंडिगोच्या सीईओंना DGCA कडून समन्स

Indigo Crisis – अशी परिस्थिती उद्भवलीच कशी, कुठे होते तुम्ही? दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले