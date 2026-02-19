T20 World Cup – गोलंदाजीच नव्हे तर क्षेत्ररक्षणही झक्कास! कॅरेबियन खेळाडूने इतिहास रचला

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ICC T20 World Cup 2026 मध्ये वेस्ट इंडिजने आपल्या बहरदार खेळाने क्रीडा प्रेमींची मन जिंकली आहेत. आज (19 फेब्रुवारी) कोलकाता येथे पार पडलेल्या इटलीविरुद्धच्या सामन्यात संघाने पुन्हा एकदा दमदार खेळाचे प्रदर्शन केलं आणि स्पर्धेत विजयी चौकार मारला. वेस्ट इंडिजने नवख्या इटलीचा 42 धावांनी पराभव केला. या सामन्यात वेगवान गोलंदाज शमर जोसेफने गोलंदाजीसह क्षेत्ररक्षणातही कमाल केली आहे. त्याच्या या दमदार कामगिरीची सध्या क्रीड विश्वात जोरदार चर्चा होत आहे.

पहिल्यांदा टी20 वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या इटलीने वेस्ट इंडिजला कडवी झुंज दिली. मात्र, विजयश्री खेचून आणण्यात ते अयशस्वी ठरले. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने 165 धावांचे आव्हान इटलीला दिले होते. आव्हानाचा पाठलाग करताना इटलीने आक्रमक सुरुवात करत सामन्यात रंगत आणली. परंतू वेस्ट इंडिजच्या वेगवान माऱ्यापुढे फलंदाज फार काळ मैदानात टिकू शकले नाहीत. शमर जोसेफने चार फलंदाजांना तंबुचा रस्ता दाखवला, तर मॅथ्यू फोर्डनेही 19 धावा खर्च करत तीन विकेट घेतल्या. विशेष बाब म्हणजे शमर जोसेफने चार विकेट तर घेतल्यात त्याच बरोबर चार अप्रतिम झेलही पकडले. एकाच सामन्यात चार विकेट आणि चार झेल ही अतिशय दुर्मिळ कामगिरी शमर जोसेफने केली आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये (पुरुष आणि महिला) अशी कामगिरी करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

T20 World Cup – पहिलं ऑस्ट्रेलिया आणि आता श्रीलंका, दोघांनाही चोपून काढलं; झिम्बाब्वे क्रमवारीत अव्वल

Mumbai News – वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकासह PSI अडकला ACBच्या ट्रॅपमध्ये, १ लाखाची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं; 23 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी

क्रिकेट सामना सुरू असताना मधमाशांचा हल्ला, अंपायरचा मृत्यू तर खेळाडू जखमी

Ratnagiri News – देवघळी बीचचा विकास रखडला; ग्रामस्थांचा ‘जल उपोषण’चा इशारा

ICC T20 World Cup – ‘थला फॉर अ रिझन’; शिवम दुबेची दबावातही झुंजार फलंदाजी, श्रेय महेंद्र सिंग धोनीला

जय भवानी…जय शिवाजी !, हर हर महादेव! रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष!

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) व भाजपातून आलेले नगरसेवक मिळून भिवंडीचा महापौर सेक्युलर फ्रंटचा बनवणार: हर्षवर्धन सपकाळ

Photo – छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानाच्या सुशोभिकरणाच्या कामाचा शुभारंभ

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई मोदींना भेटले