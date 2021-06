तमिळनाडूत बेकायदेशीर फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट, तीन जणांचा मृत्यू

तामिळनाडूमध्ये एका बेकायदेशीर फटाक्यांच्या कारख्यानात स्फोट झाला आहे. हा स्फोट इतका भीषण होता की त्यात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर दोन जण जखमी झाले आहेत.

देशाची फटाक्यांची राजधानी समजल्या जाणाऱ्य़ा शिवकाशीमध्ये एका फटाकांच्या कारखान्यात स्फोट झाला. या स्फोटात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे त्यात दोन महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. तसेच दोन जण जखमी झाले आहेत. तसेच जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Tamil Nadu: An explosion took place at an illegal firecracker manufacturing factory, in Thaiyilpatti near Sivakasi in Virudhunagar district. Two dead, two injured. Rescue operations underway. pic.twitter.com/bXRXwS1vRr

— ANI (@ANI) June 21, 2021