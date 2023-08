तमिळनाडू – पुनालूर-मदुराई एक्सप्रेसला भीषण आग; 9 प्रवाशांचा कोळसा, 25 जखमी

तमिळनाडूतील मदुराई येथे टूरिस्ट ट्रेनला भीषण आग लागली आहे. रेल्वे स्थानकाजवळ उभ्या पुनालूर-मदुराई एक्सप्रेसला (Punalur-Madurai Express) ही आग लागली असून या आगीत 9 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. तसेच 25हून अधिक प्रवासी जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळतेय.

प्राथमिक माहितीनुसार, केरळच्या पुनालूरहून रामेश्वरकडे निघालेल्या एक्सप्रेस ट्रेनला शनिवारी पहाटे 5 वाजून 15 मिनिटांनी आग लागली. ही ट्रेन मदुराई रेल्वे स्थानकाजवळ थांबलेली असताना पर्यटकांच्या एका बोगीने अचानक पेट घेतला. क्षणात आगीने संपूर्ण बोगी कवेत घेतल्याने अनेक प्रवाशांना बाहेरही पडता आले नाही. या आगीमध्ये होरपळून 9 जणांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, दक्षिण रेल्वेकडून मृतांच्या कुटुंबियांना 10 लाखांची तात्काळ मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

Tamil Nadu train fire | An ex-gratia of Rs 10 lakh announced to the family of the deceased: Southern Railway. https://t.co/MgXuD4CDir

— ANI (@ANI) August 26, 2023