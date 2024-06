टीम इंडियाचा माजी खेळाडू डेविड जॉन्सनने संपवले जीवन, क्रिकेट विश्वाला धक्का

टी 20 वर्ल्ड कपचे सामने फॉर्मात सुरू असताना क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि सचिन तेंडुलकरच्या नेतृत्वाखाली पदार्पण करणारा क्रिकेटर डेव्हिड जॉन्सन यांचे निधन झाले आहे. खासगी अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून डेविड जॉन्सन यांनी आत्महत्या केली आहे. डेविड जॉन्सन यांच्या निधनाने क्रिकेट विश्वाला धक्का बसला आहे.

Saddened to hear the passing of my cricketing colleague David Johnson. Heartfelt condolences to his family. Gone too soon “ Benny”!

— Anil Kumble (@anilkumble1074) June 20, 2024