पुलवामात दहशतवाद्यांकडून ग्रेनेड हल्ला, 7 नागरिक जखमी

जम्मू कश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात दहशत्तवाद्यांनी ग्रेनेड हल्ला केला. या हल्ल्यात सात नागरिक जखमी झाले आहेत.

#UPDATE | Seven civilians have suffered minor injuries in grenade attack in Tral, Pulwama. Health condition of all the injured is stable: Jammu and Kashmir Police https://t.co/aR2LOouUuY

— ANI (@ANI) January 2, 2021