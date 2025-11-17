माझं म्हणणं न ऐकताच झालेला निर्णय एकतर्फी, शिक्षा सुनावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया

बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील इंटरनॅशनल क्राइम ट्रायब्युनल (ICT) ने दोषी ठरवत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीना यांनी या निर्णयाला एकतर्फी आणि राजकीय प्रेरणेतून दिलेला निर्णय असे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले, “हा निर्णय माझे म्हणणे न ऐकता दिला गेला. हा निर्णय अशा ट्रायब्युनलने दिला आहे, ज्याला एक गैरप्रकारे निवडून आलेले सरकार चालवत आहे. त्यांच्याकडे जनतेचा कोणताही जनादेश नाही. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.”
गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला त्यांची सरकार कोसळल्यानंतर शेख हसीना भारतात राहत होत्या. त्याच दरम्यान आंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (ICT-BD) ने त्यांना ही शिक्षा सुनावली आहे. यापूर्वी कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केले होते. कोर्टात निर्णय वाचताना ट्रायब्युनलने सांगितले की अभियोजन पक्षाने कोणत्याही शंकेपलीकडे जाऊन सिद्ध केले आहे की गेल्या वर्षी 15 जुलै ते 15 ऑगस्टदरम्यान विद्यार्थी-नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनावर झालेल्या घातक कारवाईमागे हसीना यांचाच हात होता.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या अहवालानुसार, ‘जुलैचे बंड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि जवळजवळ एक महिना चाललेल्या आंदोलनात सुमारे 1,400 लोक मारले गेले होते. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, शेख हसीना म्हणाल्या, “हा निर्णय आधीच ठरलेला होता. मला ना माझे मत मांडण्याची, ना माझ्या वकिलाकडून प्रतिनिधित्व मिळवण्याची संधी दिली गेली. ICT मध्ये आंतरराष्ट्रीय असे काहीही नाही.”