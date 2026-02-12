हृदयाचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी या डाळी खायलाच हव्यात

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आजच्या धावपळीच्या जीवनात हृदयाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, जंक फूड आणि वाढता ताण यामुळे हृदयरोगाचा धोका झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, आयुर्वेद संतुलित आहार आणि नैसर्गिक पदार्थांवर भर देतो. धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे, लोकांना कमी वयातच मधुमेह, थायरॉईड आणि हृदयरोगासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सततचा ताण, कामाचा ताण आणि पुरेशी झोप न मिळणे यांचा हृदय आणि मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होतो. दरवर्षी हृदयरोगांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांची संख्या वाढत आहे. जागरूकता मोहिमा राबवल्या जात असताना, आयुर्वेदाचा असा विश्वास आहे की अनेक आजारांवरचा इलाज आपल्या स्वयंपाकघरातच आहे.

पांढरा की लाल? कोणता कांदा आपण खायला हवा

आयुर्वेदानुसार, हृदयरोगाचे एक मुख्य कारण म्हणजे जमा झालेले विषारी पदार्थ आणि मानसिक ताण. जंक फूड, जास्त गोड पदार्थ, पॅकेज केलेले पदार्थ आणि अनियमित दिनचर्या हृदयाच्या आरोग्याला हानी पोहोचवतात. या संदर्भात, डाळी आणि बीन्स अत्यंत फायदेशीर मानले जातात. ते भारतीय आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत आणि नियमित सेवनाने हृदयरोगाचा धोका कमी होऊ शकतो.

फक्त पचनासाठी नाही तर, गाईचे तूप आपल्या एकूण आरोग्यासाठी सर्वात बेस्ट

डाळी आणि बीन्समध्ये विरघळणारे फायबर भरपूर असते, जे वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते. शरीरात कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढली की रक्तवाहिन्यांवर दबाव वाढतो, ज्यामुळे हृदयाला रक्त पंप करणे कठीण होऊ शकते. यामुळे चिंता, श्वास लागणे आणि तुमच्या हृदयाचे ठोके प्रभावित होऊ शकतात. शिवाय डाळींचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, जो रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतो.

मसूर, मूग, राजमा, हरभरा, चवळी आणि मूग हे विशेषतः हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. चांगल्या आरोग्यासाठी, तुम्ही तुमच्या आहारात सॅलड, सूप, हिरव्या भाज्या आणि तपकिरी तांदूळ यांचा समावेश करावा, कारण त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला अनेक रोगांपासून वाचवण्यास मदत करतात.

आयुर्वेदात कच्ची हळद औषधी का मानली जाते, जाणून घ्या

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राजपाल यादवला जामीन नाकारला, पुढील सुनावणीपर्यंत तिहार जेलमध्येच

पांढरा की लाल? कोणता कांदा आपण खायला हवा

पारोमिता मुखर्जीला विजेतेपद; उमा आणि वाणी माय-लेकींची ऐतिहासिक कामगिरी

फक्त पचनासाठी नाही तर, गाईचे तूप आपल्या एकूण आरोग्यासाठी सर्वात बेस्ट

Photo – गायिका शुभांगी केदारचे थाटात लग्न

भाजप सरकार सगळचं विकायला निघालंय, आता गोव्यातील दाबोलीम विमानतळ विकण्याच्या तयारीत; संजय सिंह यांचा विरोध

वजन कमी करण्यासाठी चवळी आहे सर्वात बेस्ट, जाणून घ्या आरोग्यवर्धक फायदे

संगमेश्वरमध्ये विहिरीत पडलेल्या पाच रानगव्यांना जीवदान; वन विभागाचे यशस्वी रेस्क्यू ऑपरेशन

संगमेश्वर तालुक्यात बेसुमार विनापरवाना जंगलतोड; वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, कठोर कारवाईची मागणी