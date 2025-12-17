चोरट्यांनी हद्द केली, चालू ट्रान्सफॉर्मरमधून ऑईल; तांब्याची कॉईल चोरली

सामना ऑनलाईन
|

खालापूर गावातील कुंठेबाग येथे चोरट्यांनी हद्द केली आहे. महावितरणचा वीज प्रवाह चालू असलेल्या ट्रान्सफॉर्मरमधून चक्क ऑईल व तांब्याच्या कॉईलची चोरी केली. याप्रकरणी खालापूर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. चोरट्यांनी 90 हजार रुपये किमतीचे 100 किलो तांबे व 160 लिटर ऑईल चोरी केले आहे.

कुंठेबाग येथे वीज कंपनीचे ट्रान्सफॉर्मर बसवले असून येथूनच या परिसरात विजेचा पुरवठा होतो. १५ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री परिसराचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी ट्रान्सफॉर्मरकडे धाव घेतली. कर्मचाऱ्यांनी ट्रान्सफॉर्मरची तपासणी केली असता ऑईल व तांब्याची कॉईल चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. याची माहिती तत्काळ महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी सहाय्यक अभियंता प्रवीण शेटगे यांना दिली. यानंतर शेटगे यांनी तत्काळ खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या चोरीचा तपास खालापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सचिन पवार करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिंधे गट ही भाजपची टेस्ट ट्युब बेबी; निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला तात्पुरता जन्म दिला, संजय राऊत यांचा घणाघात

कुटुंबाला सहा लाखांची भरपाई द्या; न्यायालयाचे केडीएमसीला आदेश, नाल्यात पडून मुलाचा मृत्यू

maharashtra state human rights commission report 2024

वर्दीच्या जोरावर पोलिसांचे सामान्यांशी पाशवी वर्तन, राज्य मानवी हक्क आयोगाचा ठपका

सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न लांबणीवर, आचारसंहितेचा म्हाडाच्या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेला फटका

बिबट्याच्या हल्ल्यात मयत सिद्धेशच्या कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत

elphinstone railway bridge demolition

‘एल्फिन्स्टन’ रेल्वे पूल पाडकामाला; पुढील आठवड्यात सुरुवात, मध्य रेल्वे दोन तासांचे 19 ब्लॉक घेणार

crane crash prabhadevi building

भलीमोठी क्रेन चौथ्या मजल्यावरील घरात घुसली, हादरा बसल्याने रहिवाशांमध्ये घबराट

अहिल्यानगर मनपाच्या शाळांत फक्त 788 पट, शाळांची अवस्था चिंताजनक; माहिती अधिकारातून माहिती उघड

शहीद अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना लाभ नाकारला, हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस