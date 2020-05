जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला, 3 जवान शहीद; 24 तासात कर्नल, मेजरसह 8 जवान शहीद

जम्मू-कश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. हंदवाडा भागात दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत सीआरपीएफचे 3 जवान शहीद झाले आहेत, तर 7 जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. गेल्या 24 तासात झालेला हा दुसरा मोठा दहशतवादी हल्ला असून कर्नल, मेजरसह 8 जवान शहीद झाले आहेत.

सोमवारी सायंकाळी झालेल्या चकमकीत एका दहशतवाद्याला ठार मारण्यात यश मिळाले. मात्र हिंदुस्थानने 3 जाबाज जवान गमावले. सीआरपीएफची संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर आणि अश्विनी कुमार यादव ही तीन जवान शहीद झाली आहेत. याआधी रविवारी दाहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत कर्नल, मेजर आणि 3 जवान शहीद झाले होते, तर 2 दहशतवादी ठार करण्यात यश मिळाले होते.

3 CRPF personnel have lost their lives, 7 injured in terrorist attack in Handwara(J&K), CRPF officials tell ANI https://t.co/tG0NbdOgTG

— ANI (@ANI) May 4, 2020