हिंदुस्थानविरुद्ध मालिकेपूर्वी कोरोनाचं संकट, तीन खेळाडूंसह 7 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह

पाकिस्तान आणि इंग्लंड संघात 8 जुलैपासून एक दिवसीय मालिकेला सुरुवात होणार आहे. मात्र या मालिकेपूर्वी इंग्लंड संघाला मोठा धक्का बसला आहे. इंग्लंडच्या संघातील 3 खेळाडूंसह 7 सदस्यांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट मंडळाने (ईसीबी) ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली आहे.

गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या एक दिवसीय मालिकेपूर्वी सोमवारी इंग्लंडच्या संघाची कोरोना चाचणी करण्यात आली. या चाचणीचा अहवाल आला असून 3 खेळाडू आणि स्टाफमधील 4 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर या सर्वांना आयसोलेट करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.

याबाबत ईसीबीने माहिती देताना सांगितले की, ‘इंग्लंडच्या क्रिकेट संघातील खेळाडूंसह सात जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. या सर्वांना पब्लिक हेल्थ इंग्लंड, पब्लिक हेल्थ वेल्स आणि ब्रिस्टल लोकल हेल्थ अॅथोरिटीच्या सहयोगाने आणि यूके सरकारच्या आयसेलेट प्रोटोकॉलप्रमाणे क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. तसेच संघातील अन्य सदस्यांना इतरांच्या संपर्कात येण्यापासून वाचण्याचा आणि वेगळे राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.’

The Royal London ODIs and the Vitality IT20s against Pakistan will go ahead. Ben Stokes will return to England duties and captain the squad – which will be named in the next few hours. pic.twitter.com/LH3mBm8wOz

— England Cricket (@englandcricket) July 6, 2021