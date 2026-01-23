वंदे भारत ट्रेनमध्ये फक्त शाकाहारी जेवणावरून वाद, तृणमूल काँग्रेसचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 जानेवारी रोजी बंगालमधून हावडा–कामाख्या वंदे भारत शयनयान गाडीला हिरवा झेंडा दाखवला होता. मात्र या नव्या गाडीतील जेवणाच्या यादीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसने गुरुवारी या गाडीत प्रवाशांसाठी फक्त शाकाहारी जेवण उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
ही वंदे भारत शयनयान गाडी कामाख्याहून नियमित प्रवासी सेवा सुरू करत आहे. बंगाल आणि आसाम या भागांना जोडणाऱ्या या मार्गावर मांसाहारी अन्न मोठ्या प्रमाणावर खाल्ले जाते. असे असतानाही या गाडीत मासे किंवा मांसाचे कोणतेही पर्याय नसल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला आहे.
মাছ খাব না আমরা?
খাব না আমরা মাছ?
হে বাঙালি জাগো! pic.twitter.com/7miY1uj54D
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) January 22, 2026
केंद्र सरकारवर टीका
तृणमूल काँग्रेसने समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया देत सांगितले की, रेल्वेच्या खानपान संस्थेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या जेवणाच्या यादीत प्रवाशांसाठी फक्त शाकाहारी पदार्थांचा समावेश आहे. बंगाल आणि आसामसारख्या भागांतील खाद्यसंस्कृतीचा विचार न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
‘संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न’ असल्याचा दावा
तृणमूल काँग्रेसने पुढे म्हटले की, हा निर्णय त्या विचारसरणीचा भाग आहे, ज्यात बंगालमध्ये मासे खाणाऱ्यांची थट्टा केली जाते आणि दिल्लीत मासळीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले जातात. बंगालविरोधी मानसिकतेतून काही सत्ताधारी घटक बंगालवासियांवर दबाव टाकत असून, त्यांच्या बहुविध आणि बहुलवादी संस्कृतीवर एकसारखी ओळख लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
पक्षाने आपल्या निवेदनात म्हटले, “आज प्रश्न आहे आपण काय खातो. उद्या प्रश्न असेल आपण काय घालतो, आपण कोणावर प्रेम करतो आणि कसे जगतो. बंगालविरोधी मानसिकतेतून बंगालवासियांवर दबाव टाकून त्यांच्या संस्कृतीवर एकसारखी ओळख लादली जात आहे.”
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्ष तीव्र
तृणमूल काँग्रेसने स्पष्ट केले की, बंगालची ओळख त्यांना न समजणाऱ्या किंवा तिचा सन्मान न करणाऱ्या लोकांकडून शिकवून घेतली जाणार नाही. यावर्षी राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असून, या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. वंदे भारत शयनयान गाडीतील जेवणाच्या यादीवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.