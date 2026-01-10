बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटेंचा नगरसेवक पदाचा राजीनामा

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे यांना शुक्रवारी भाजपने स्वीकृत नगरसेवक केले. न्यायालयीन जामिनावर असलेल्या आपटे यांना भाजपने पायघडया अंथरुन नगरसेवकपद दिल्याने भाजपवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यानंतर तुषार आपटे यांनी वरिष्ठांकडे आपला राजीनामा दिल्याचे समजते. शुक्रवारी कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेच्या कार्यकारणी बैठकीत आपटे यांना स्वीकृत नगरसेवक पदावर नियुक्त करण्यात आले होते.
बदलापूरच्या नामांकित शाळेत ऑगस्ट 2024 मध्ये दोन चिमुरडय़ांवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाचे पडसाद अवघ्या देशात उमटले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोप अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला होता. हे प्रकरण दडपणारे शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांच्यावर पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कोतवाल आणि आपटे फरार झाले होते. ठाणे क्राईम ब्रँचच्या पथकाने तब्बल 35 दिवसानंतर कर्जतच्या फार्म हाऊसमधून त्यांना अटक केली होती. कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात आपटे व कोतवाल यांच्यावर खटला सुरू आहे. बालिका लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी असतांनाही भाजपने तुषार आपटे यांना बदलापूर पालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती केल्याने बदलापूरवासीयांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.